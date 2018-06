Fortis: «I miei 40 anni da battitore libero»

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Per celebrare i quarant'anni dal suo primo album omonimo, Alberto Fortis pubblica domani il doppio 4FORTYS, tra canzoni inedite, rivisitazioni e versioni piano e voce. Il lavoro al completo è stato anticipato dal singolo Milano e Vincenzo 2018, rivisitazione di uno dei brani più famosi del cantautore, rivisto in chiave moderna tra elettronica, rap e ricerca attorno alle note. «Ho sempre fatto scelte da libero battitore - ha detto Fortis - anche grazie alle esperienze all'estero che mi hanno aperto alla curiosità musicale».Sperimentale, anticipatore di tendenze con i suoi inserti di rap nelle canzoni molto prima dei rapper in Italia, Fortis ripercorre nel nuovo album una lunga carriera rivisitando in chiave piano e voce il primo disco della carriera. «Il mio primo album ha un'identità ben precisa - ha spiegato - e non ho voluto riarrangiare le canzoni perché mi sembrava di dissacrarle». Il progetto discografico parte dal passato e arriva al presente con le bonus track Settembre e Wish I Knew, brano cantato in inglese e composto con Steve Piccolo.