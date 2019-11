Forse la velocità troppo elevata. L'asfalto reso viscido dalla pioggia. E l'auto che prima sbanda e poi finisce contro un pilone della via Cassia. Sono morti così Alessandro Sirianni Massaro e Marco Fulvi, rispettivamente 48 e 46 anni. Salgono così a 126 le vittime per incidente stradale nella Capitale. La tragedia è avvenuta all'incrocio tra via Cassia e via Formellese.

I due viaggiavano su una auto BMW 316 che per cause ancora sconosciute ha perso il controllo e durante la corse si è schiantata contro un pilone della sopraelevata. I due amici a bordo sono morti sul colpo. Il conducente del mezzo aveva perso 4 mesi fa la sorella. Le indagini sono affidate alla polizia locale di Roma. Il fenomeno della mortalità stradale sule strade romane è allarmante ed è oggetto si osservazione da parte deal polizia municipale che attraverso la prevenzione cerca di arginare. Le cause più frequenti degli incidenti stradali, secondo il comandante Antonio Di Maggio, sono l' alta velocità, l'utilizzo del cellulare alla guida, le sostanze stupefacenti e l' abuso di alcol prima di mettersi al volante, specie il sabato sera.(E. Orl.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

