Fornasetti. Theatrum Mundi è il titolo della grande mostra che riunisce centinaia di creazioni dell'atelier fondato da Piero Fornasetti, artista poliedrico, fino al 27 settembre nel Complesso monumentale della Pilotta, a Parma, in un allestimento attentamente studiato per far dialogare i lavori con lo spazio e la sua storia. La mostra, prevista per lo scorso marzo, a causa del lockdown, è stata aperta al pubblico a inizio giugno. Curata da Barnaba Fornasetti, figlio di Piero e direttore artistico dell'Atelier milanese, e Valeria Manzi, co-curatrice attività culturali e presidente dell'associazione Fornasetti Cult, in sinergia scientifica con il direttore del Complesso, Simone Verde, l'esposizione riflette sul concetto di teatro del mondo, teorizzato dall'umanista Giulio Camillo, vissuto a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento. Il Classico viene indagato e illustrato come base del Contemporaneo. Un modo per rileggere il passato anche con gli occhi di oggi.(V. Arn.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

