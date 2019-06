Formula E, nuova conferma per l'Eur

Mario Monte

Torna la Formula E a Roma. È stato ufficialmente annunciato il calendario della prossima stagione di corse dedicate alle monoposto elettriche, con la riconferma della tappa italiana, giunta alla terza edizione.

Il circuito sarà sempre quello dell'Eur, apprezzato ormai da tutti i piloti, e si correrà il 4 aprile del 2020. «Stiamo già lavorando per pianificare l'evento del 2020 e come sempre ci saranno delle novità a favore di Roma e dei suoi cittadini», ha spiegato Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili, e Grandi Eventi Cittadini del Comune di Roma.

«Ogni edizione lascia qualcosa di importante per la collettività - ribadisce Frongia - questo è il patto tra Roma Capitale e gli organizzatori, i quali promuovono iniziative a favore delle città che ospitano il campionato. La città ha scoperto un cuore verde e continua ad incentivare tutte le iniziative che favoriscono la riduzione dell'impatto ambientale e la mobilità elettrica». L'edizione 19/20 del mondiale di Formula E, vanterà l'ingresso di due nuovi circuiti cittadini: Londra e Seoul. Queste due nuove tappe, si aggiungeranno agli altri circuiti di Hong-kong, Santiago del Cile, Berlino, Parigi, ed altre città. In totali, le capitali mondiali che ospiteranno le 14 gare, saranno 12, divise in 4 continenti. Faranno inoltre il loro ingresso, La Mercedes-Benz e la Porsche, portando così a 24, il numero totale delle auto che si sfideranno. Sono stati introdotti inoltre, anche cambiamenti relativi al regolamento, con i piloti che avranno a disposizione 10 kw di potenza in più in alcune fasi della gara, e l'aggiunta di alcuni punti da assegnare ai piloti.

La nuova edizione del Mondiale di Formula E, inizierà a novembre ad Diriyah, In Arabia, chiudendo a Londra nel Maggio 2020.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA