Formula 3, a 270 all'ora vola contro la tribuna: la tedesca Floersh viva per miracolo

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniViva per miracolo. Sophia Floersch, pilota tedesca di soli 17 anni, si è schiantata a 270 km/h volando contro la tribuna dei fotografi, oltre le barriere di sicurezza del circuito cittadino di Macao, in Cina, durante l'ultima prova del mondiale di Formula 3 che vedeva al via anche Mick Schumacher. Ha riportato una frattura vertebrale e sarà operata oggi. «Sto bene, grazie a tutti per il sostegno», ha twittato la Floersch dall'ospedale. Il papà, ex pilota, ha detto che sua figlia «muove le gambe». Feriti due fotografi e un commissario di pista. Sull'incidente indaga la Federazione Internazionale di Automobilismo.Secondo il pilota Guan Yu Zhou, testimone diretto della collisione, il semaforo giallo «era rimasto acceso per errore, provocando la frenata improvvisa di Jehan Daruvala che precedeva Sophia Floersch». Sullo stesso circuito esattamente un anno fa morì il motociclista britannico Daniel Hegarty, terza vittima della storia del Gp di Macao, famoso per la sua pericolosità.riproduzione riservata ®