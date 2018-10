Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesca ConidiROMA - Le voci giravano da un po', ma adesso siamo vicinissimi all'ufficialità: la Football Association, la più antica federazione calcistica del mondo, è in trattativa con il magnate pakistano Shahid Kanh per la vendita del Wembley Stadium. Ristrutturato nel 2007 dopo la demolizione avvenuta quattro anni prima - e che ha visto l'attuale arco d'acciaio costruito sopra la North Stand sostituire le due twin towers come suo simbolo di riconoscimento - il monumento londinese è, per questa stagione, la casa ufficiale del Tottenham, in attesa che il nuovo stadio di proprietà della squadra sia pronto.Non un semplice stadio. Wembley è il simbolo dello sport inglese, che ospitò i Giochi Olimpici del 1948 e celebrò la vittoria dei Mondiali di calcio del '66, oltre ad essere la venue dei più importanti concerti di musica rock - tra tutti la performance dei Queen nel Magic tour e il vinile Live at the Wembley '86 - sta per diventare di proprietà del patron del Fulham e di una squadra di Nfl, la Jacksonville Jaguars. Per 672 milioni di euro, Kanh vorrebbe - pur non togliendo alla FA la possibilità di utilizzare Wembley per le partite della Nazionale Inglese e per la finale della Coppa d'Inghilterra - utilizzare la struttura per far disputare alcuni match della sua squadra a Londra, trasformandola in un trampolino di lancio del football americano in Europa.Un'idea che ha indignato parte della opinione pubblica britannica. Il magnate, arrivato negli Stati Uniti a 15 anni, con poco meno di 500 dollari in tasca, in poco tempo, rilevando l'azienda del suo ex datore di lavoro, la Flex-N-Gate, che si occupa di parti di ricambio per automezzi, ha raggiunto un patrimonio di oltre 5 miliardi di dollari. Il timore è che Wembley possa, come il Madison Square Garden di New York ceduto alla Itt e alla Cablevision Systems Inc, veda snaturare la sua storicità. Per il verdetto bisognerà attendere l'11 ottobre quando si riunirà il board della FA e i 127 membri voteranno il destino del tempio.riproduzione riservata ®