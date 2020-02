Fontana: «Mi autoisolo»

Al lavoro nel suo ufficio a Palazzo Lombardia con una mascherina sul viso: così ieri sera è apparso il governatore Attilio Fontana, in un video che ha pubblicato su facebook. «Mi auto-isolo per due settimane per difendere tutti i lombardi» il messaggio di Fontana, dopo che una sua collaboratrice, che ha avuto contatti con l'unità di crisi che sta coordinando l'emergenza, è risultata positiva al virus. Si tratta di «una persona con cui io lavoro costantemente, una persona che stimo tantissimo, che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima», spiega il governatore che, pur risultando negativo al test, annuncia l'intenzione di attenersi alle istruzioni dell'Istituto Superiore della Sanità. Per due settimane Fontana vivrà in auto-isolamento, tra casa e ufficio, indossando la mascherina, come ha fatto ieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

