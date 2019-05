Fontana indagato: abuso di ufficio

Giammarco Oberto

Alla fine nella rete della procura che ha scoperchiato il nuovo maxi sistema di corruzione che lega a filo doppio politica, imprenditori e ndrangheta in Lombardia è rimasto intrappolato anche lui, il governatore leghista Attilio Fontana. Perché, se nell'ordinanza di 700 pagine che martedì ha portato all'arresto di 43 persone il gip Raffaella Mascarino sottolinea che il presidente della Regione ha ricevuto e declinato - seppur senza denunciare - la proposta corruttiva fattagli dall'ex coordinatore provinciale di Forza Italia a Varese Gioacchino Caianiello, definito dagli inquirenti «il grande burattinaio» del sistema, avrebbe in ogni caso commesso il reato di abuso di ufficio, come anticipato dal Corriere della Sera.

Alle 13,45 di ieri il governatore ha ricevuto l'avviso di garanzia ed è stato convocato in procura lunedì prossimo per l'interrogatorio. «Parlerò solo in quella sede» è l'unico commento di Fontana. La nuova costola d'indagine è frutto della decisione dei pm di far luce sull'incarico in Regione affidato da Fontana al suo ex socio dello studio legale di Varese, l'avvocato Luca Marsico. «Per lui voglio esplorare altre strade» aveva risposto Fontana a Caianiello nella ormai famosa telefonata (intercettata dalla guardia di finanza) in cui gli fa la proposta corruttiva: la nomina di Giuseppe Zingale alla Direzione generale istruzione, formazione e lavoro della Regione in cambio di incarichi onerosi da assegnare a Marsico. Era il 22 marzo 2018, tre settimane dopo le elezioni che avevano incoronato Fontana. Il 26 marzo si insedia ufficialmente a Palazzo Lombardia e si attiva subito - si legge nell'ordinanza - per ricollocare il suo ex socio di studio che non era stato rieletto in Consiglio regionale. Il 31 ottobre Marsico viene collocato al Nucleo di valutazione investimenti, che prevede un compenso di 11.550 euro all'anno e 185 euro a seduta. E sta qui - secondo i pm - l'abuso di ufficio commesso da Fontana: facendo nominare con una delibera il suo ex socio avrebbe violato il principio di imparzialità, perché quel posto era passato attraverso un avviso pubblico a cui avevano partecipato 60 persone. Marsico abbozza una difesa: «Ho ottenuto l'incarico perché sono un buon avvocato e non perché sono amico del governatore».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA