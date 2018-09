Fontana di Trevi chiusa per lavori

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È partita ieri e terminerà giovedì 27 settembre la manutenzione ordinaria di Fontana di Trevi. I lavori, condotti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, rientrano nel piano di interventi ordinari programmati per preservare gli effetti dell'importante restauro, realizzato tra il 2014 e il 2015 grazie al sostegno della Maison Fendi che ha restituito la storica fontana, simbolo di Roma nel mondo, alla sua originaria bellezza.Il ciclo manutentivo interesserà le superfici lapidee della parte inferiore della Fontana comprendenti i gruppi scultorei, la scogliera e le vasche, oltre alla cosiddetta area di rispetto e alla fontanella degli Innamorati. Previste operazioni di rimozione delle patine biologiche e delle piante infestanti, pulitura delle superfici interessate da depositi di polveri, lavaggio delle scale di accesso e delle sedute, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Nota dolente per i turisti in visita al monumento: durante la durata dell'intervento il flusso idrico sarà interrotto, la vasca rimarrà vuota e l'area sarà protetta da transenne.(P. L. M.)