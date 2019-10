Fonseca, squalifica ridotta di un turno

ROMA - Fonseca sarà in panchina con il Milan, Dzeko forse già con la Sampdoria. Sono arrivate due buone notizie ieri in casa Roma. In mattinata, infatti, il bosniaco si è allenato in gruppo svolgendo la parte atletica naturalmente, mentre per la parte tattica ha indossato una mascherina protettiva. I medici gli sconsigliano di scendere in campo vista la doppia cicatrice allo zigomo fratturato ma l'attaccante sta facendo di tutto per esserci almeno per la panchina e quindi per giocare uno spezzone di partita. Dove mancherà Fonseca che però ieri pomeriggio ha ottenuto lo sconto da parte della Corte Federale.

Il portoghese si è presentato verso l'ora di pranzo insieme all'Avvocato Conte ribadendo il pentimento per l'energica protesta nei confronti di Massa dopo Roma-Cagliari. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso e scontato di una giornata la squalifica per il tecnico che quindi potrà tornare in panchina il 27 ottobre contro il Milan all'Olimpico

Monchi accusa. Fanno discutere, infine, le rivelazioni di Monchi da Siviglia: «Sono andato via? In verità la Roma mi ha cacciato. Gli infortuni dei nuovi giocatori ci sono costati 20 milioni nella passata stagione».

(F.Bal.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

