Fonseca duro con il suo tattico e il video fa il giro del web

ROMA - Dopo i sorrisi del primo giorno ecco i nervosismi. Le telecamere di Roma Tv si sono soffermate involontariamente ieri, infatti, su un battibecco tra Fonseca e il suo tattico Tiago Leal. Il video ha fatto il giro del web in pochi minuti. La squadra deve ancora raggiungere il campo quando il tecnico viene ripreso mentre rimprovera uno dei suoi uomini più fidati. Mentre Leal prova a spiegare le sue ragioni, ma Fonseca lo ferma subito alzando la voce e sembra quasi invitare l'assistente a lasciare il campo. Leal è uno dei fedelissimi di Paulo. Lavorano insieme da 5 anni, da quando il tecnico lo notò su un video Youtube in cui spiegava alcuni movimenti tattici. Ieri Fazio a Roma Radio: «L'importante è partire bene. Fonseca è un ex difensore, potrà aiutarci». De Rossi, infine, è sempre più vicino a lasciare il calcio. L'ex capitano - ieri a cena con Dzeko e Kolarov - avrebbe rifiutato l'offerta della Fiorentina ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

