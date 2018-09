Fondi Lega, dal Riesame via libera ai sequestri per 49 milioni di euro

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Procura di Genova può disporre il sequestro dei beni della Lega, «ovunque e presso chiunque», in conseguenza della condanna di condanna in primo grado dell'ex leader Umberto Bossi, dell'ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori dei conti per la vicenda dei rimborsi elettorali non dovuti, dal 2008 al 2010: una truffa ada 49 milioni di euro, di cui ora lo stato vuole tornare in possesso.Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova che ha accolto il ricorso della Procura. I pm genovesi avevano già ottenuto il sequestro di circa tre milioni che erano stati trovati sui conti della Lega. Poi avevano chiesto al tribunale di poter continuare a sequestrare le somme che sarebbero arrivate sui conti del Carroccio, fino appunto alla somma di 49 milioni, a titolo risarcitorio per lo Stato. Ma il tribunale disse no.Il leader leghista Matteo Salvini, attuale vicepremier e ministro dell'Interno, commenta: «Tranquilli, gli italiani sono con noi».