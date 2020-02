Fondazione Roche accanto ai pazienti

ROMA - È stata una festa di sorrisi, speranze e progetti concreti, valorizzati anche da un supporto economico quella che si è svolta l'altro giorno a Roma. Sono stati premiati, infatti, gli 8 vincitori del Bando Fondazione Roche per le persone con emofilia, e i tre del Bando Fondazione Roche per le persone con atrofia muscolare spinale (SMA). I progetti, ideati dalle associazioni pazienti e realtà no profit, sono stati giudicati come altamente innovativi da una giuria indipendente e premiati rispettivamente con un contributo di 120mila euro e di 80mila euro.

I progetti vincitori del bando dedicato all'emofilia, che si sono aggiudicati 15mila euro ciascuno e che sono volti a realizzare servizi dedicati alle persone che convivono con questa patologia e alle loro famiglie, sono stati quelli di Aves odv di Parma, dell'Associazione Bambini e Giovani con Emofilia ed altre Coagulopatie (ABGEC) di Padova, dell' Associazione Siciliana Emofilici Onlus di Catania e di quella APS di Verona, dell'Associazione ICORE Onlus di Cosenza, dell'Associazione Emofilici e Trombofilici del FVG Onlus di Udine e di quella ligure affiliata alla Federazione Emofilici (A.R.L.A.F.E), della Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto A. Valiante (L.A.G.E.V.) di Castelfranco. Invece i progetti vincitori del bando dedicato alla SMA, che si sono aggiudicati complessivamente 80mila euro, volti a realizzare servizi dedicati ai pazienti per migliorarne la qualità della vita, sono stati il Corso per assistente personale dell'Associazione Famiglie SMA, Chilometri di Vite della Fondazione Serena Onlus, e La mia classe a quattro ruote dell'Associazione SMAILE Onlus.

«Oggi più che mai ci impegniamo a promuovere e a tutelare la salute e l'assistenza sanitaria. Per farlo, - spiega Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche - abbiamo creato «La Roche che vorrei», per garantire la massima trasparenza nei rapporti con il mondo dell'associazionismo e non solo. Quest'anno vogliamo triplicare l'impegno economico, che sale a 600mila euro, includendo anche oncologia e neuroscienze».

