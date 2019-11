Fondazione Menarini c'è Ignarro

FIRENZE - Le sue scoperte hanno cambiato la vita di milioni di persone. Le sue intuizioni l'hanno portato a vincere la più alta onorificenza scientifica del mondo. E la sua preziosa esperienza contribuirà a rafforzare la mission di Fondazione Internazionale Menarini, che ha dato il benvenuto, nel comitato scientifico, al Premio Nobel per la medicina, Louis Ignarro.

Nato a Brooklyn, figlio di immigrati italiani, Ignarro ha una brillante carriera alla Columbia University di New York e poi si trasferisce all'Università della California di Los Angeles (UCLA). In quel periodo viene insignito del Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina «per il suo contributo ad aver scoperto le implicazioni della molecola di monossido di azoto nel sistema cardiovascolare». È ai suoi studi che dobbiamo le invenzioni di farmaci utilizzati comunemente per trattare la disfunzione erettile e l'ipertensione. (A.Cap.)

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

