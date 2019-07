FOLLIA A VILLA PAMPHILI

Loris Alba

Grande paura in via Leone XIII (la cosiddetta via Olimpica), all'altezza del ponte pedonale di Villa Pamphili, dove un'auto è stata presa in pieno da un mattone di tufo da 10 chili lanciato dal cavalcavia che unisce l'area verde.

È successo tutto intorno alle 11.30 di ieri quando un automobilista bloccato nel traffico si è visto cadere addosso il masso, diventando sfortunato protagonista di una scena incredibile. Il mattone ha danneggiato l'auto, un'Audi A4 color grigio chiaro, sfondando il parabrezza e rompendo il tetto del mezzo, generando l'ira e il disappunto dello sfortunato proprietario.

Dell'autore dell'insensato gesto c'è un identikit preciso: si tratterebbe infatti di un ragazzo dalla carnagione chiara e sui 30 anni, con addosso una maglietta rossa. Il trentenne, reso maggiormente riconoscibile da un vistoso tatuaggio sulla mano (e precisamente tra il pollice e l'indice), è stato visto da un giovane che nel frattempo stava facendo footing nell'area del parco e che aveva notato un atteggiamento sospetto dell'uomo.

«L'ho visto aggirarsi per la villa con quel mattone in mano e mi sono chiesto anche cosa volesse fare. Poi ho visto i carabinieri e l'auto distrutta e ho ricollegato il fatto», ha raccontato il ragazzo, evidentemente scosso dal fatto.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione Monteverde Nuovo e sono in corso le indagini per arrivare al nome del colpevole.

Mercoledì 24 Luglio 2019

