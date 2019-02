FOLLIA A OSTIA

Emilio Orlando

Ha comprato una tanica di benzina, ha cosparso con il liquido parte dell'appartamento nelle case popolari di via delle Azzorre 312 e poi lo ha dato alle fiamme, uccidendo la madre rimasta in trappola tra le fiamme. Il delirio omicida della figlia cinquantenne, che covava da tempo rancore nei confronti dell'anziana mamma, ha raggiunto il culmine sabato sera quando ha deciso di appiccare un incendio nell'appartamento dove le due donne convivevano.

La grave depressione in cui era caduta da anni, unita a grosse difficoltà economiche, aveva acuito la patologia psichiatrica di cui soffriva e che già lo scorso venticinque gennaio, dopo una violenta lite con la mamma ottantenne, le era costata una denuncia dei carabinieri di Ostia per condotte vessatorie e aggressive. «Diceva sempre di non sopportare la madre», hanno raccontato i vicini ai carabinieri.

Dalle parole Laura Piaggio è passata ai fatti, rischiando di mettere in serio pericolo la vita degli altri residenti del palazzo. Nel rogo, che si è sprigionato velocemente arrivando a lambire anche i piani superiori dello stabile, è morta carbonizzata Guglielmina Donnarumma, la madre ottantenne. La signora nativa di Torre del Greco, in provincia di Napoli, quando l'incendio è divampato era fuggita da casa per poi rientrarvi in un secondo momento per recuperare degli effetti personali che aveva lasciato in casa. Il fumo denso ed acre che ha respirato ha fatto perdere i sensi alla donna, che è caduta per terra venendo poi completamente divorata dal fuoco. I vigili del fuoco, insieme alla polizia ed ai carabinieri hanno fatto prima sgomberare lo stabile, mettendo anche in sicurezza i residenti degli altri appartamenti del palazzo, per poi iniziare a tarda notte le indagini per ricostruire l'accaduto.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la figlia della donna allontanarsi di corsa subito dopo l'incendio. Una pattuglia del nucleo radiomobile di Ostia, dopo aver chiarito l'effettiva responsabilità della figlia nella vicenda, l'hanno ritrovata che vagava lungo viale delle Baleniere, poco distante da dove aveva appiccato il rogo, in cui aveva trovato la morte l'anziana madre. Per Laura Piaggio si sono spalancate le porte del carcere femminile di Rebibbia.

