Folle sul bus ferisce ragazza e l'autista

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco SubiottiAttimi di paura a bordo di un autobus della linea 301. Un uomo, probabilmente ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, salito all'altezza di via Cassia, ha dato in escandescenze minacciando i passeggeri. Poi, in una escalation di violenza, ha rotto una bottiglia di vetro e ferito un passeggera, dopo averla rapinata. Il folle ha poi colpito anche l'autista del mezzo, probabilmente intervenuto per difendere la vittima.Gli agenti di polizia sono intervenuti in prossimità dell'ospedale San Pietro, grazie proprio all'autista del mezzo Atac che era riuscito a mettersi in contatto con le forze dell'ordine per segnalare il percorso che avrebbe fatto con il mezzo, in modo da essere raggiunto nel più breve tempo possibile. L'aggressore, un italiano, è stato fermato ed è stato portato presso il Commissariato Flaminio. L'autista del bus e la sfortunata passeggera sono stati trasportati all'ospedale e medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione.