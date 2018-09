Foligno, i primi d'Italia

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniVanto della tradizione culinaria italiana, i primi piatti tornano a far palare di sé con la ventesima edizione de I primi d'Italia, il festival che, intitolato alle donne, fino a domenica porterà profumi e sapori nel centro storico di Foligno. A partire dai mercatini, che proporranno il the best of in fatto di pasta artigianale, oltre ad una selezione di prodotti enogastronomici nazionali e locali, gluten free e a piante aromatiche e spezie. Per la gioia del palato, invece, si potrà fare sosta in sedici villaggi del gusto, tra cui quelli dedicati ad amatriciana, polenta, gnocchi, tartufo, cous cous, paella, primi di mare, tortello e riso mantovano. Per un'esperienza indimenticabile, A tavola con le stelle, un percorso gastronomico che permetterà al pubblico di assaggiare un menù di primi a cura di grandi chef, come Cristina Bowerman, oggi, e Silvia Baracchi, domani. Presso palazzo Giusti-Orfini l'eccellenza arriva in calice, con il Villaggio dei Vini d'Italia (info 0755005577, www.iprimiditalia.it).riproduzione riservata ®