Fognini e Cecchinato avanti oggi Nadal e Federer si allena

Claudia Faggioni

ROMA - Dopo il trionfo a Montecarlo, Fabio Fognini è pronto a inseguire la vittoria anche a Roma. Con indosso una maglietta dedicata alla Capitale - con la skyline e la scritta Roma - il primo passo del ligure è stato rapido e indolore, un netto 6-3 6-4 al francese Tsonga che ha riscaldato il pubblico nella fredda serata capitolina di ieri. Buono anche l'esordio di Marco Cecchinato, vincitore in rimonta sull'australiano De Minaur. «Sono contento - ha commentato - perché non è mai facile giocare a Roma. Federer? Mi ha rivelato che sono il giocatore preferito del figlio. Il mio sogno è giocare contro di lui almeno una volta» ha ammesso il siciliano, che tornerà in campo stasera contro il tedesco Kohlschreiber. Prima di lui, nel pomeriggio, Matteo Berrettini dovrà vedersela con Zverev, finalista lo scorso anno e vincitore a Roma nel 2017, mentre Andrea Basso sfiderà Cilic. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego, battuto in tre set dal russo Khachanov. Intanto, ha già testato la terra rossa del Foro Italico Rafa Nadal, accolto al suo arrivo sul Campo 5 da un boato della folla accorsa a vederlo. Il campione in carica e otto volte vincitore a Roma è sbarcato nella Capitale a secco di titoli, una vera e propria rarità per il re della terra battuta. «È vero che non ho ancora vinto un titolo, però il mio stato d'animo è migliore, ad esempio, di quello del 2015, quando (prima di Roma, ndr) avevo conquistato solo il torneo di Buenos Aires» ha ammesso in conferenza stampa. Esordio sul velluto per Serena Williams, al Foro Italico dopo due anni di assenza. La quattro volte campionessa a Roma ha battuto in due set la qualificata Peterson e ora dovrà sfidare la sorella Venus. Oggi, per gli appassionati, è d'obbligo l'alzataccia: dopo l'allenamento di ieri in un circolo sul Tevere con la promessa azzurra Jannik Sinner, Roger Federer si allenerà al Foro Italico alle 9.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

