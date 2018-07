Fluo o nude, il trucco c'è

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Truccarsi o non truccarsi? Questo è il dilemma sotto l'ombrellone.Le tendenze sono due: il trucco nature continua a essere prediletto, ma salgono le quotazioni anche del colore su occhi e labbra, a patto che il make up sia waterproof, leggero e che, con il caldo non si sciolga. Ecco allora gote sfumate con i colori di un tramonto sul mare, al gloss color fragola che fa brillare le labbra notte e giorno ma anche toni agrumati ed accesi come il giallo e l'arancio. Gli stessi colori vengono usati anche per occhi ed unghie. Lo sguardo si illumina con ombretti ed eyeliner dalle sfumature cartoon: dal verde al fucsia, dal blu al giallo limone. I tratti sono sottili ma anche spessi come pennellate. Con la pelle abbronzata sono perfetti e particolarmente creativi, soprattutto quando seguono linee grafiche che puntano verso l'estremità dell'occhio. Torna anche lo sguardo con lampi d'argento, abbinato a guance e labbra rosa e a un'acconciatura facile.Altra tendenza da non sottovalutare, soprattutto dopo averlo avvistato su Chiara Ferragni nel suo addio al nubilato ad Ibiza, abbinato a un abito tempestato di paillettes sfumate nei toni pastello, sono le lacrime di glitter. Si tratta di piccoli strass tondi da applicare sotto le ciglia inferiori. Perfette per i party più glam perché brillano che è una meraviglia. (A.Vil.)riproduzione riservata ®