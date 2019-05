FLIRT MIHAJLOVIC

Enrico Sarzanini

ROMA Il momento della verità sta per arrivare: nelle prossime ore Inzaghi e Lotito si incontreranno per il tanto atteso confronto. L'interessamento della Juventus per l'allenatore biancoceleste è ormai cosa risaputa così come la volontà di volerlo trattenere come ha ribadito lunedì sera il diesse Tare. Insomma, la Lazio ha giocato a carte scoperte tutto in attesa che i dirigenti bianconeri facciano la loro scelta. Il faccia a faccia servirà per mettere sul piatto un contratto di tre anni a 2 milioni netti a stagione e per pianificare le strategie future. Poi starà ad Inzaghi fare la sua scelta con una importante certezza: l'affetto mostrato dalla gente lunedì nella sfida contro il Bologna non lo ha lasciato indifferente come d'altronde è accaduto in tutti questi anni. Il resto potrebbe farlo il presidente Lotito con la promessa di un paio di acquisti di livello per puntare dritti alla Champions. Su questo punto l'allenatore non farà sconti: vuole la certezza che venga allestita una squadra di livello con innesti importanti e spera che si riesca a trattenere ancora Milinkovic che in questo finale di stagione ha confermato di essere dotato di grande tecnica.

Una situazione tutta in divenire che però potrebbe sbloccarsi solo dopo che la Juve svelerà il nome dell'erede di Allegri e calcolando che la prima scelta resta Maurizio Sarri, bisognerà per forza di cose attendere la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal in programma il prossimo 29 maggio.

Senza ancora certezze, la Lazio si sta muovendo per un eventuale piano B, quello senza Inzaghi. Nella lista del presidente Lotito ci sono De Zerbi, Giampaolo ma anche Mihajlovic. L'affetto mostrato dai tifosi laziali lunedì sera all'attuale tecnico del Bologna che ha risposto battendosi il pugno sul petto non è passato inosservato al numero uno della Lazio. Il serbo è rimasto molto legato all'ambiente laziale. «Mi fa piacere ricevere questi attestati di stima, ne vado orgoglioso vuol dire che ho lasciato un buon ricordo» ha detto a fine gara. Questo potrebbe essere un puto a suo favore, anche perché l'eventuale addio di Inzaghi imporrebbe scelte soprattutto popolari vista la grande lazialità mostrata dal tecnico della Lazio in questi tre anni. E' stata una delle sue armi vincenti, i tifosi biancocelesti sono impazziti alle sue corse sfrenate sotto la Curva Nord, ai suoi abbracci con i giocatori.

