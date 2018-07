Flavia Scicchitano Via le botticelle dalle strade di Roma: cavalli e vetturini

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoVia le botticelle dalle strade di Roma: cavalli e vetturini saranno trasferiti nel verde dei parchi e delle ville della città. E' quanto prevede il nuovo regolamento approvato dalla giunta capitolina, che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea capitolina. L'obiettivo, spiega il Campidoglio, è tutelare il benessere dei cavalli, garantire la sicurezza del servizio ed evitare problemi alla viabilità della Capitale.«Si tratta di un traguardo storico per la nostra città - afferma la sindaca, Virginia Raggi - Dopo decenni di immobilismo abbiamo avuto il coraggio di mettere ordine al servizio con regole e prescrizioni. Le botticelle non circoleranno più tra le auto ma saranno spostate con percorsi ad hoc nei parchi e nelle ville della città. Niente più cavalli affaticati e costretti a percorrere tra le auto e sotto il sole le vie della città. E nessun vetturino perderà il lavoro. I titolari delle licenze avranno infatti la possibilità di trasformare gratuitamente l'attuale autorizzazione in licenze taxi». Tra le novità: i cavalli dovranno essere solo razze da tiro e non trottatori e saranno previsti orari più restrittivi nel periodo estivo.«Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti nel rispetto delle norme vigenti - commenta Pinuccia Montanari, assessore comunale alla Sostenibilità ambientale - Con questo regolamento aumentiamo i controlli a tutela del benessere degli animali, prevedendo anche sanzioni più pesanti in caso di trasgressioni». Ma non sono dello stesso avviso le associazioni degli Animalisti italiani: «Lo spostamento dalle strade ai parchi non risolverà il problema della sofferenza degli oltre 80 cavalli utilizzati nonché i problemi legati alla trasparenza fiscale del servizio e dell'occupazione abusiva dell'ex Mattatoio con tanto di luce pagata dai contribuenti».E ancora: «Si tratta di un provvedimento insufficiente - incalzano i coordinatori dei Verdi di Roma - La circolazione esclusivamente nei parchi non è la soluzione reale per tutelare gli animali. Le botticelle sono uno strumento di sofferenza per i cavalli e per questo devono essere abolite».riproduzione riservata ®