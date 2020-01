Flavia Scicchitano

Un piano straordinario per mettere in sicurezza gli alberi di Roma attraverso un monitoraggio di 42 mila fusti di seconda grandezza presenti nella capitale. Per mettere un freno ai continui episodi di sradicamento e crollo del patrimonio arboreo cittadino, colpito da 30 eventi atmosferici estremi negli ultimi 7 anni, e ai conseguenti danni provocati dall'impatto dei tronchi su auto, strade e abitazioni, è stato siglato un protocollo di intesa dalla sindaca Virginia Raggi, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori.

Il Comune effettuerà la mappatura dello Stato delle alberature, evidenziando le situazioni di criticità, e attuerà gli interventi di messa in sicurezza. La Protezione Civile del Lazio proporrà, invece, l'assegnazione delle risorse. Inoltre sarà costituito un gruppo di lavoro per l'elaborazione di un modello operativo innovativo per la prevenzione dei rischi connessi ad eventi meteorologici estremi. Di fronte ad eventi meteorologici straordinari è necessario passare dalla logica emergenziale ad una logica di prevenzione - ha spiegato Raggi - Partirà un monitoraggio straordinario di 40.000 alberi di seconda grandezza su un totale di 330.000 piante di varia grandezza. Il Comune ha già avviato un monitoraggio di 82.000 alberi di prima grandezza. L'attività di protezione civile - ha aggiunto Borrelli - partirà dalle scuole e dai giardini pubblici. L'obiettivo è lavorare in un'ottica della prevenzione del rischio e della riduzione della vulnerabilità. Sono invece in dirittura di arrivo i bandi per lo sfalcio del verde: Quello per il verde orizzontale da 48 milioni bandito l'anno scorso - ha ricordato Raggi - sarà aggiudicato nel 2020, così come quello da 60 per il verde verticale, bandito a novembre. Avranno durata triennale. E Roma Capitale avrà anche nuovi giardinieri: «Abbiamo esaurito le prime 70 assunzioni di giardinieri dai centri per l'impiego - ha detto la sindaca - Ora la Regione ci ha autorizzato ad assumerne altri, stanno iniziando le selezioni che consistono in prove pratiche e teoriche. Assumeremo nei limiti della copertura di bilancio».

