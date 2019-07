Flavia Scicchitano

Un nuovo problema si somma all'emergenza rifiuti della capitale. E' quello di Ama, la partecipata, di proprietà del Campidoglio, in prima linea nella crisi di raccolta e smaltimento. A lanciare l'allarme l'amministratore delegato dell'azienda, Paolo Longoni: un rischio rosso da 169 milioni, da saldare entro domani da parte del Comune.

Nella ricorsa all'approvazione del bilancio 2017, a creare un grattacapo ora è anche la gestione commissariale del debito pregresso del Comune. Già, perché l'ultimo bilancio approvato risale al 2016 e sul successivo è in corso una partita politico-giudiziaria, che negli ultimi mesi ha portato prima alle dimissioni del vecchio Cda dell'azienda e poi all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Roma.

Intanto prosegue la polemica sul caos rifiuti: la sindaca Virginia Raggi punta ancora il dito contro la chiusura perdurante degli impianti regionali con nuove mire verso l'estero; il presidente dell'azienda Rida di Aprilia, Fabio Altissimi, ha scritto a Comune, Regione, ministero dell'Ambiente e Ama, paventando il ritiro dell'aiuto alla capitale.

«Ama ci darà i dati sull'apertura degli altri siti regionali, quindi capiremo se questi flussi sono partiti - ha detto la prima cittadina - Mi sembra di aver dimostrato chiaramente che alcuni impianti non sono stati aperti da subito come prevedeva l'ordinanza». «Da inizio giugno, quando gli impianti di Malagrotta sono andati in manutenzione, Ama ha lavorato con turni straordinari - ha aggiunto Raggi - Sicuramente l'apertura di altri siti regionali è fondamentale come lo è il lavoro che stiamo facendo per trovare dei siti di destinazione all'estero». Dal canto suo, Altissimi ha chiesto chiarimenti a Regione e Ministero entro mercoledì sul transito dei flussi di rifiuti per l'impianto intermedio di trattamento: in caso contrario la Rida Ambiente dal 15 luglio «sarà costretta a limitarsi ad adempiere al contratto in essere con Ama». Intanto si cercano nuove misure per fronteggiare le criticità: Campidoglio, sindacati e Ama hanno stabilito la creazione di una cabina di regia per il decoro e la pulizia di Roma: una commissione fornirà le proprie osservazioni al nuovo piano industriale dell'Ama.

riproduzione riservata ®

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA