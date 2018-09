Flavia Scicchitano Un muro di rifiuti nel bel mezzo della carreggiata per protestare

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoUn muro di rifiuti nel bel mezzo della carreggiata per protestare contro i ritardi biblici della raccolta differenziata. E' accaduto ieri in via Alberto Luthuli, a Ponte di Nona, quando, intorno alle 12.30, una ventina di residenti sono scesi in strada, in rivolta, bloccando il passaggio con cumuli di spazzatura. La barriera, innalzata nei pressi della fermata dell'autobus, è stata creata con gli stessi rifiuti abbandonati sul ciglio stradale da tempo immemore: «Sono giorni interi che non passano a ritirare l'immondizia - raccontano gli abitanti - L'aria è maleodorante e la sporcizia attira topi e insetti».Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma gruppo VI Torri, per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione. Gli agenti hanno anche contattato l'Ama, che ha assicurato un intervento di pulizia. Monta così nella periferia Est della capitale la rabbia contro la mancata raccolta dei rifiuti. Solo lunedì scorso, infatti, la protesta era scoppiata a Torre Gaia dove, dopo un buon avvio di differenziata, portata avanti con la collaborazione dei cittadini, la raccolta si è fermata. Il calendario del ritiro di carta, plastica e indifferenziato da un giorno all'altro è stato dimezzato e nel quartiere si sono formate minidiscariche a ridosso dei secchi. Ed è solo questione di tempo prima che la situazione esploda anche nella zona di Giardini di Corcolle. «Sono mesi che la situazione sulla raccolta rifiuti ha superato livelli emergenziali - ha attaccato Dario Nanni, consigliere del Gruppo Misto in VI Municipio - ma qualcuno continua a ripetere che va tutto bene. Quanto accaduto a Villaggio Falcone non è altro che il risultato dell'esasperazione dei cittadini di fronte alla nientezza di questa amministrazione. Poi c'è la sicurezza stradale. Molte strade stanno diventando a senso unico alternato per la presenza dei rifiuti, obbligando i conducenti dei veicoli ad andare contromano». «La pazienza è giunta al termine - fa eco il capogruppo Pd del Municipio VI, Fabrizio Compagnone - Ora, l'unica via possibile sono le dimissioni del presidente del Municipio e della sua giunta».riproduzione riservata ®