Flavia Scicchitano

Un incendio ha raso al suolo la casa in cui abitavano a Torre Maura. Da un giorno all'altro Giulia e Paolo, insieme alle loro due bambine di 8 e 12 anni, sono rimasti senza niente. Niente vestiti, scarpe, libri. Niente giochi, bambole e peluche. Tutti i ricordi e i beni acquistati con anni di lavoro e sacrifici bruciati in una notte, a causa del rogo probabilmente generato la scorsa settimana da un corto circuito, alle 4 del mattino. L'appartamento ridotto in cenere, loro vivi per miracolo. Ma il quartiere e la parrocchia di San Giovanni Leonardi non sono rimasti insensibili: attraverso la cartolibreria Guidi ha regalato zaini, quaderni, libri e penne per la scuola. Poi entra in scena Francesca D'Acuti, conosciuta dalla famiglia pochi giorni dopo l'incendio: la donna ha lanciato una colletta per mettere insieme soldi, abbigliamento invernale e ogni bene di prima necessità. L'appello, diramato sul gruppo Facebook Sei della Garbatella Se (quartiere originario di Giulia) si è fatto strada sui social.

Il tam tam è arrivato anche a Emanuel Mariani, che a sua volta ha inoltrato la richiesta raccogliendo adesioni dalla parrocchia di Testaccio e dal Roma Club Testaccio. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 16 davanti al bar dei Cesaroni, a Garbatella.

«Chi vuole può partecipare, per adesso hanno aderito in tanti - spiega Francesca - Sulla base di quello che riusciremo a raccogliere, lanceremo altre iniziative per aiutarli con i mobili della nuova casa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

