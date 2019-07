Flavia Scicchitano

Un immediato aumento del conferimento dei rifiuti negli impianti esistenti e turni straordinari di pulizia da parte di Ama. E poi la negoziazione con gli altri Paesi Ue per conferire rifiuti anche all'estero, con l'obiettivo di arrivare a costruire impianti nuovi. È questa la strategia messa a punto per uscire nel breve e medio periodo dall'emergenza rifiuti di Roma. Una soluzione raggiunta ieri, al termine del vertice al ministero dell'Ambiente tra il ministro, Sergio Costa, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il prefetto della Capitale, Gerarda Pantalone. Nel corso di una giornata caratterizzata da un susseguirsi di incontri sulla crisi romana: nelle prime ore della mattina il blitz del vicepremier, Luigi Di Maio, nella sede del dicastero; alle 12 l'incontro tra la prima cittadina e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

«È stata stabilita una road map serrata per uscire dalla criticità. Nel giro di 10-15 giorni Roma tornerà alla normalità - ha detto Costa - L'ordinanza regionale sarà rimodulata, la raccolta straordinaria di Ama potenziata, ci sarà un incontro dei tecnici ogni due giorni per un monitoraggio costante e per raccogliere e conferire i rifiuti accumulati. Gli impianti nella Regione prenderanno fino al massimo della capienza i rifiuti di Roma. Ma non sarà una situazione strutturale». Per gestire il medio termine, infatti, ci sono già pre-accordi. «Stiamo negoziando sul medio termine con i Paesi stranieri dell'Ue per conferire i rifiuti anche all'estero - ha spiegato il ministro - Una soluzione che serve per arrivare poi alla costruzione degli impianti, altrimenti inseguiremo sempre una criticità a costi eccessivi».

«L'obiettivo primario è ripulire la città e mi sembra che questo tavolo lo abbia garantito a più livelli - ha detto poi Raggi - Nel medio periodo stiamo lavorando con il ministero per individuare delle soluzioni all'estero. Nel medio-lungo periodo Ama sta varando un nuovo piano industriale credibile e solido». Quindi l'appello ai romani: «Aiutateci in un piano serio di raccolta differenziata».

«L'ordinanza funziona e le disponibilità dei vari siti sono confermate. La gran parte delle aree sensibili sono state pulite. Finalmente - ha osservato Zingaretti - il piano di raccolta dei rifiuti parte».

Mercoledì 10 Luglio 2019, 05:01

