Flavia Scicchitano Trentacinque anni dopo la sua scomparsa il caso di Emanuela

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoTrentacinque anni dopo la sua scomparsa il caso di Emanuela Orlandi si potrebbe riaprire. La scomparsa della ragazza, figlia quindicenne di un dipendente del Vaticano, il 22 giugno del 1983, resta ancora avvolta nel mistero ma forse adesso una nuova pista potrebbe aprire nuove scenari. Lunedì pomeriggio, in un edificio di proprietà del Vaticano, villa Giorgina al Pinciano, sono state infatti rinvenute alcune ossa, sulle quali sono in corso accertamenti. La Procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento sul quale però per ora ha titolarità il Vaticano. I magistrati di piazzale Clodio hanno disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti. Il lavoro degli inquirenti vaticani si sta concentrando in particolare sul cranio e sui denti, per verificare se le ossa possano essere compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi, ma anche di Mirella Gregori, l'altra minorenne scomparsa a Roma nel 1983.Dopo anni di indagini, illazioni, depistaggi, speranze e delusioni, uno dei grandi misteri d'Italia potrebbe essere vicino a un punto di svolta. «E' un sacrosanto diritto avere verità e giustizia, non ci rinunceremo mai», aveva detto in occasione dell'ultimo anniversario della scomparsa il fratello Pietro che, dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma, è tornato a chiedere giustizia direttamente al Tribunale Vaticano. E infatti da alcuni mesi la denuncia di scomparsa è di nuovo sui tavoli della Gendarmeria e del Promotore di Giustizia. La famiglia Orlandi l'aveva presentata per la prima volta lo scorso novembre. Emanuela, che oggi avrebbe 50 anni, scomparve verso le 19 del 22 giugno 1983, dopo essere uscita da una scuola di musica. Un caso che si trasformò quasi subito in un giallo internazionale, coinvolgendo la Santa Sede. Il Papa intervenne con diversi appelli. Senza elementi, la prima inchiesta venne chiusa nel luglio 1997. Nulla di fatto neanche dopo le analisi svolte sulle ossa rinvenute nella cripta di Sant'Apollinare, nella quale era stato seppellito De Pedis. Nel 2016 l'archiviazione dell'inchiesta da parte della Procura di Roma, confermata dalla Cassazione. Ma la famiglia non si è mai arresa .riproduzione riservata ®