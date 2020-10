Flavia Scicchitano

Tovaglie, piatti e posate stese in terra: simbolo del disagio di un settore, quello della ristorazione, che rischia di patire più di altri i danni collaterali della pandemia. Così chef, cuochi, ristoratori e gestori dei pubblici esercizi di Roma si sono radunati ieri mattina in piazza del Pantheon per protestare contro le ultime misure adottate nel dpcm dal Governo per fronteggiare il Covid-19.

NIENTE A TAVOLA. Il presidio è stato promosso da Fipe Confcommercio Roma. I manifestanti hanno apparecchiato le tavole a terra, perchè «più di così non si può scendere», ha ammonito il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. Tanti i cartelli esposti, come ad indicare che la protesta è davvero una cosa seria e soprattutto sentita anche da chi in piazza non c'era: Siamo a terra, vogliamo fare impresa e no a restrizioni di orari.

FALLIMENTI. «Abbiamo stimato che nel settore circa 50 mila aziende su 300 mila, quasi il 20%, sono a rischio fallimento. Solo a Roma 5 mila esercizi probabilmente non riapriranno e questo è un problema occupazionale importantissimo: sono a rischio circa 300 mila dipendenti. Le misure del governo, con la chiusura delle ore 18, sono un lockdown di fatto perché impediscono di lavorare dopo una certa ora», dicono i vertici di categoria. Del resto, un altro dei motivi di desertificazione del centro della capitale è anche dovuto dall'inspiegabile chiusure della Ztl imposto dalla sindaca Raggi.

VOCI DISPERATE. «Ho speso 15 mila euro per adeguare il mio ristorante alle norme di sicurezza sanitaria - dice il titolare di un locale presente in piazza - Se devo chiudere alle 18 non guadagno più e sono costretto a chiudere». «A pranzo, con lo smartworking sempre più spinto e la paura che attanaglia le persone, oramai non viene nessuno», lamenta un'altra ristoratrice. Anche Francesco Testa, patron dello storico locale Checco allo scapicollo di via Laurentina, chiede al Governo di ripensarci e lancia un appello alla sindaca Virginia Raggi consegnando, come già fece a maggio, le chiavi dell'attività: «Roma muore, perché muoiono la ristorazione e il turismo».

