Flavia Scicchitano

Stravolti dal voto europeo i rapporti di forza tra i principali partiti nella Capitale. A partire dal Movimento Cinque Stelle, che con Virginia Raggi esprime il sindaco e il governo cittadino: nel 2016 i pentastellati raccolsero ben 420.435 voti, risultando primo partito con il 35,3%. Oggi, a meno di tre anni di distanza, il consenso si è più che dimezzato, scendendo a 194.545 voti e il 17,6%, passando da primo a terzo partito: un crollo dovuto a un arretramento nelle periferie, dove il Movimento è stato sostituito dalla Lega. «Ai romani daremo di più - la risposta della sindaca - dobbiamo fare i conti con il Pd che in centro è fortissimo anche grazie alla spinta di Zingaretti che è segretario del partito. Ma è soprattutto il dato delle periferie che va analizzato bene per l'avanzata della Lega». È

Nella capitale - dove domenica ha votato il 48,9% degli aventi diritto - il Pd risulta il primo partito con il 30,62%, segue la Lega al 25,78%, poi il M5s, staccato al 17,58%. Il quarto partito della città è Fratelli d'Italia (8,7%); più indietro Forza Italia (5,57%); +Europa (4% esatto); la Sinistra (2,87%); Europa Verde (2,22%). Sotto il punto percentuale sia il Partito comunista che Casapound, che si ferma allo 0,42%. È nei municipi centrali poi che si sono registrate le percentuali maggiori di voto: nel II - Parioli, San Lorenzo - 57%; nel I - Centro storico - 52,4%. Mentre un trend differente si osserva nelle periferie: nel VI - Tor Bella Monaca e Torre Maura - ha votato solo il 42,4%; nell'XI - Portuense - il 45,7%. E diverse sono state anche le preferenze segnate dai cittadini.

Nella Capitale, infatti, il Pd si conferma in forze nelle zone centrali: I e II Municipio con il 41,28% e 40,28%. Il sorpasso' leghista però arriva nelle periferie, Centocelle (V) e Tor Bella Monaca (VI): in V la Lega sfiora il 30%, mentre in VI guadagna il 36,7%. In calo il M5s che anche nel feudo' di Ostia, seppure di misura: è terzo partito dopo Lega e dem. Il Carroccio si prende' il litorale con il 29,2%.

«Siamo pronti a brevissimo a presentare il nostro programma di governo per la città con Matteo Salvini», esulta il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi. «Roma è nel trend dell'andamento nazionale, non c'è un vero e proprio collasso. Per noi non cambia nulla», risponde il presidente della commissione Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5S). Il Pd torna ad essere il primo partito della capitale, i sovranisti sono in minoranza, la giunta Raggi è al capolinea, afferma il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

