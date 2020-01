Flavia Scicchitano

Stop alle auto per la prima domenica ecologica del 2020, con multe a cascata per i cittadini fuorilegge. Il provvedimento, adottato dalla Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell'aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche, ha sancito il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore, nella Ztl Fascia Verde. In occasione, dunque, della prima delle quattro giornate programmate per il blocco della circolazione, la Polizia locale di Roma Capitale ha predisposto, per entrambe le fasce orarie (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30), una specifica vigilanza sul territorio: sono 331 le multe elevate nel corso delle verifiche, circa 2300, effettuate nella giornata di ieri.

Il provvedimento ha disposto inoltre i limiti per gli impianti termici, di 18-19 gradi centigradi a seconda del tipo di edificio. I prossimi appuntamenti con le Domeniche ecologiche sono programmati per il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo. Intanto, nei prossimi giorni, potrebbe rientrare in vigore il blocco per le auto più inquinanti, lo stesso già adottato dal Campidoglio la scorsa settimana, per abbassare i livelli di smog.

Nonostante, infatti, i valori di Pm10 registrati nei giorni passati si siano ridotti, le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli: l'assenza di pioggia e la nebbia che nelle prossime ore dovrebbero fare la propria comparsa nella capitale, potrebbero causare un ristagno delle polvere sottili e mettere nuovamente a rischio la salute dei cittadini. Più del blocco delle automobili, con quattro giornate di stop per tutte le vetture Diesel nella settimana appena trascorsa, sono state le precipitazioni che hanno colpito la Capitale dopo diversi giorni ad abbassare il livello di inquinamento nell'aria. Sabato erano 2 su 13 le centraline con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto a Bufalotta (52) e Cavaliere (51). Venerdì erano 11 su 13 quelle sopra il limite.

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

