Flavia Scicchitano

Stop al pagamento delle strisce blu. Da oggi il Comune di Roma sospende la sosta tariffata rendendo gratuito fino al 3 aprile il parcheggio su tutto il territorio di Roma capitale. Inoltre, saranno disattivate anche le Ztl notturne relative agli ambiti centro storico, Tridente e Trastevere. Lo prevedono due ordinanze firmate dalla sindaca, Virginia Raggi. Una decisione, quella di sospendere il pagamento delle strisce blu, che segue quelle già assunte in città come Torino, Milano, Venezia, per favorire gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità nella maniera più agevole possibile durante l'emergenza coronavirus. Nel capoluogo piemontese, ad esempio, la sindaca, Chiara Appendino, ha adottato il provvedimento a partire da venerdì 13 marzo. E così aveva fatto a Milano Giuseppe Sala. Tra le grandi città mancava all'appello però la Capitale, con forti polemiche sollevate dalle opposizioni, e un incasso (derivante dalle strisce blu) che per il 2019 era stimato in circa 35 milioni di euro. La sospensione del pagamento è prevista per tutti i posti auto della città, sia dei parcheggi di scambio (che manterranno il relativo presidio), sia delle zone oggetto della tariffazione della sosta su strada.

STRETTA TRENI. Controlli intensificati, orari dei supermercati compressi (da oggi 8-30/19 tutti i giorni e al domenica chiusura alle 15), i parchi già chiusi. Ma non basta. La sindaca Virginia Raggi, chiede una stretta alle stazioni di Termini e Tiburtina su chi arriva con i treni, estendendo le misure già in vigore negli aeroporti, come la misurazione della febbre.

AIUTO AI PIÙ DEBOLI. Il Campidoglio ha deciso di aumentare i posti di accoglienza, disponibili 24 ore su 24, per persone senza dimora: 240 ospiti in più, infatti, potranno rimanere nelle strutture del Piano Freddo per l'intera giornata (prima era solo 15 ore su 24): «Così conteniamo gli spostamenti», ha spiegato l'assessora alle politiche sociali Veronica Mammì. Una mano ai più deboli arriva anche dall'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte che, per l'iniziativa #iorestoinsieme, ha attivato il numero 0656548370: «Non lasceremo solo nessuno», dice il presidente Tobia Zevi.

TAXI PER CONSEGNE. Wetaxi ha attivato (in collaborazione con la cooperativa romana Samarcanda 06.5551) il servizio di delivery, che consente di consegnare (via taxi) spesa, oggetti, beni di necessità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

