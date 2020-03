Flavia Scicchitano

Sono 173 i nuovi casi positivi al coronavirus nel Lazio, dove ieri si sono registrati 15 decessi e 28 guariti, con 3150 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Un trend che si aggira intorno al 10%, con un aumento costante dei guariti (131 in tutto) e un totale di casi esaminati pari a 1901. Ma a preoccupare adesso sono le case di riposo: «La situazione nelle case di riposo, che ricordo non rientrano nella gestione sanitaria, sta diventando molto seria e bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto in riferimento alla gestione degli ospiti che non possono essere non autosufficienti e per le misure di protezione adottate - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Sono cluster di comunità che devono essere isolati».

Nella casa di riposo Giovanni XXIII di Roma è morto ieri un'uomo di 82 anni con patologie pregresse; una seconda persona è deceduta nella Casa di riposo di Nerola. Dall'indagine epidemiologica risulta una condizione assolutamente non conforme da parte della casa di cura in relazione alla presa in carico di pazienti non autosufficienti - spiega D'Amato - Si è deciso di trasferire tutti i pazienti. Isolata anche la Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia e la casa di riposo Ini-Città Bianca. Nella Asl Roma 1 sono 16 i nuovi casi positivi, 14 nella Asl Roma 2, 13 nella Asl Roma 3.

Tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino sono guariti. Nella Asl Roma 4 si contano invece 20 nuovi casi positivi, 16 nella Asl Roma 5, 35 nella Asl Roma 6. Quanto alle Province, nella Asl di Latina 11 nuovi positivi, 26 nella Asl di Frosinone, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita. Un uomo di 78 anni con gravi patologie pregresse è deceduto nella Asl di Viterbo - 17 i nuovi positivi; 5 nella Asl di Rieti.

Quattro i decessi registrati al Policlinico Umberto I: due donne di 84 e 90 anni e due uomini di 53 e 70, con patologie preesistenti. Una donna di 84 anni con patologie pregresse è morta all'ospedale Sant'Andrea; un uomo di 84 anni e un ragazzo di 33 anni del Montenegro sono invece deceduti allo Spallanzani. Altre due persone di 79 e 91 anni con patologie pregresse sono decedute al Policlinico Tor Vergata. I 6 bambini positivi al Bambino Gesù sono in buone e stabili condizioni. Nelle strutture sanitarie del Lazio sono state distribuite 100 mila mascherine chirurgiche, 30 mila Ffp2 e 34 mila calzari di protezione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA