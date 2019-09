Flavia Scicchitano

Smantellata una fitta rete dello spaccio di droga nel maxi blitz che ha colpito le piazze di Marranella, Torpignattara, La Rustica, Acilia, Infernetto, Pietralata, Fonte Nuova. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ieri hanno arrestato 21 persone appartenenti a diversi gruppi criminali dediti al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dell'Operazione Lucifero 2017 sono stati sequestrati 20 chili di cocaina, 20 di marijuana e 10 di hashish, oltre ad armi da sparo e 20 mila euro in contanti. Tra i soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip De Robbio del Tribunale di Roma, elementi di spicco della criminalità romana, tra i quali Fabrizio Capogna, Gaetano Giuseppe Mazza, siciliano, residente in Colombia per gestire da vicino gli illeciti traffici di droga, tuttora ricercato, e David Barberis, di professione personal trainer, ma secondo gli inquirenti legato a Arben Zogu e Fabrizio Piscitelli, Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso in un agguato il 7 agosto scorso, con i quali gestiva lo spaccio nella zona di Ponte Milvio e nel centro di Roma.

L'indagine trae origine da un ingente sequestro di cocaina, eseguito nel marzo 2017, che ha fatto emergere la figura di Davide Barberis, in stretto contatto con la malavita albanese, in particolare con Dorian Petoku, appartenente alla batteria di Ponte Milvio. Tra i metodi escogitati per l'approvvigionamento di droga ne emergono alcuni di nuovi e ingegnosi. In particolare il gruppo criminale egemone nella zona di Torpignattara aveva ideato un sistema che prevedeva l'utilizzo di taxi per gli spostamenti degli spacciatori, per consegne a domicilio e per percorrere brevissimi tratti di strada nello stesso quartiere. L'intento era evitare l'individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati e l'identificazione dei sodali. «È stato colpito un livello trasversale della criminalità volto a rifornire le diverse piazze di spaccio della Capitale - ha detto il Procuratore capo di Roma facente funzioni, Michele Prestipino - Questa indagine conferma che Roma è uno degli snodi cruciali dei traffici nazionali. Molte partite transitano su Roma e poi si disperdono sul territorio».

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

