Flavia Scicchitano

Si va avanti sul futuro nodo di scambio Colosseo-Fori imperiali della metro C. E' ormai pronto il ponte pedonale di collegamento tra le linee B e C della stazione. E l'obiettivo sarà arrivare alla periferia nord-ovest della capitale. L'annuncio arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della terza linea sotterranea romana.

«Proseguono a pieno ritmo i lavori sul futuro nodo di scambio Colosseo-Fori Imperiali della metro C, un cantiere che non si è mai fermato, anche nei giorni più difficili dell'emergenza coronavirus - ha spiegato la prima cittadina - La passerella pedonale che collegherà le linee B e C nella futura stazione è ormai pronta. Ed è stato appena completato il solaio della struttura che passerà sopra i binari della metro B». La tratta in esercizio si estende dal capolinea Monte Compatri/Pantano alla stazione San Giovanni con uno sviluppo pari a circa 19 km e 22 stazioni.

E adesso si prosegue: «Stiamo portando avanti un'opera prioritaria per la capitale che avrà grandi benefici per il sistema dei trasporti e della mobilità cittadina - ha proseguito Raggi - A piazza Venezia proseguono le indagini del sottosuolo per la stima corretta dei costi e dei tempi per la realizzazione della futura stazione. L'obiettivo futuro è prolungare l'attuale rete metropolitana fino alla periferia nord-ovest della città». Intanto l'Assemblea capitolina ha approvato la mozione che impegna Roma Capitale a porre in essere ogni iniziativa con Atac e la Regione Lazio per riattivare la tratta Centocelle-Giardinetti della ferrovia Roma-Giardinetti e definirne il trasferimento a titolo gratuito a Roma Capitale. «Questa riapertura rappresenta un valore aggiunto alla mobilità del territorio - ha affermato il coordinamento Roma-Giardinetti - consentendo anche di alleggerire i carichi della metro C e metro A al nodo di interscambio di San Giovanni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

