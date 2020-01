Flavia Scicchitano

Si riaffaccia l'emergenza smog a Roma. Dopo essere tornata lentamente alla normalità, l'aria della Capitale, complice l'alta pressione, peggiora di nuovo. Nonostante i divieti imposti dall'amministrazione Raggi alla circolazione di tutti i diesel e allo stop totale del traffico nella domenica ecologica del 19 gennaio, il Pm10 è infatti tornato sopra i livelli massimi previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo). Dunque fino ad oggi, e per tre giorni consecutivi (sabato 25, domenica 26 e lunedì 27), è stato indetto un nuovo stop dei veicoli più inquinanti. Se nel fine settimana sono rimasti fermi nella cosìdetta Fascia Verde ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, per la giornata di oggi è in vigore la limitazione della circolazione veicolare privata (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2. Lo stop riguarda sempre l'area della ztl Fascia Verde, nella seguente fascia oraria: dalle 7.30 alle 20.30. Ma non è detto che questo provvedimento sia sufficiente per riportare l'aria di Roma nei livelli di legge.

Se nei prossimi giorni le condizioni non torneranno a migliorare e i livelli di Pm10 continueranno a salire, non è escluso un nuovo blocco anche per i veicoli diesel Euro 6. Secondo l'Arpa Lazio giovedì scorso, infatti, sono stati superati ancora una volta i limiti di polveri sottili in 7 centraline sulle 11 che hanno monitorano la qualità dell'aria nella Capitale (sono 13 in totale a Roma: per altre 2 centraline, Fermi e Arenula, il dato di ieri era non disponibile). In particolare gli sforamenti sono stati registrati nelle centraline di Preneste, Magna Grecia, Cinecittà, Bufalotta, Cipro, Tiburtina (il dato peggiore: 73 ug/m3) e Malagrotta. Le brevissime piogge registrate nei giorni scorsi nella capitale, e sulle quali si faceva affidamento per scongiurare un nuovo blocco, sembra non siano bastate a ripulire l'aria della capitale.

E adesso si confida soprattutto nel meteo. Nell'ordinanza emanata dalla sindaca sono previste, inoltre, misure di contenimento per gli impianti termici sull'intero territorio comunale.

