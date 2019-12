Flavia Scicchitano

Settimana cruciale sul fronte dello smaltimento dei rifiuti nella Capitale. Dopo l'ordinanza regionale della scorsa settimana, che fissa una serie di scadenze per il Comune e l'Ama, tornerà a riunirsi oggi il tavolo tecnico tra Campidoglio, Città Metropolitana e Regione Lazio: oggi dovrà essere consegnata la relazione finale comprendente uno o più siti indicati da Roma capitale da adibire a discarica o impianti di trattamento dell'indifferenziata.

Ma le scadenze da rispettare sono più di una: entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza Roma Capitale dovrà avviare la procedura per selezionare gli impianti di conferimento all'estero ed entro e non oltre 15 giorni l'amministrazione Raggi dovrà individuare almeno due siti dove effettuare la trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati. Infine entro e non oltre 30 giorni dall'autorizzazione a conferire nei siti prescelti, Ama dovrà provvedere agli allestimenti per la messa in esercizio delle trasferenze e questo entro il 31 gennaio del 2020. «In caso di inottemperanza dell'ordinanza la Regione Lazio eserciterà i poteri sostitutivi», aveva annunciato mercoledì scorso l'assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani.

«La Regione Lazio - ha attaccato la sindaca Virginia Raggi - intende di fatto trasformare decine di cave presenti nella nostra città in vere e proprie discariche, anche superando le norme ambientali. Eppure sarebbe possibile evitarlo se la Regione non avesse deciso di anticipare di un anno la chiusura della discarica di Colleferro». Il punto di partenza dei lavori del tavolo resta la fragilità del ciclo di smaltimento cittadino, con 3 mila tonnellate al giorno di indifferenziata e la discarica di servizio di Colleferro destinata a chiudere il 15 gennaio 2020. E mentre la soluzione adottata transitoriamente dal Comune è l'invio di una maggiore quantità di spazzatura nell'invaso di Civitavecchia - con il territorio e l'amministrazione pronti a una dura opposizione - altri due sono gli appuntamenti in programma. La presentazione delle linee guida del piano industriale di Ama, che poi sarà varato a metà marzo, nel quale si attendono decisioni in merito ai nuovi impianti. E poi il consiglio straordinario in Assemblea capitolina di venerdì al quale è stato invitato anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

