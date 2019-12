Flavia Scicchitano

Sette giorni per decidere dove costruire la discarica di Roma. Sulla base della lista delle aree idonee per effettuare la trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati, indicate all'esito del tavolo tecnico tra Campidoglio, Città Metropolitana e Regione Lazio, la sindaca Virginia Raggi dovrà trovare la soluzione definitiva per superare l'emergenza rifiuti della capitale.

Per evitare che si abbatta lo spettro del commissariamento, paventato dall'ordinanza della Regione Lazio, sono diverse le scadenze che Comune ed Ama dovranno rispettare. Innanzitutto la scelta del sito in cui conferire gli scarti di Roma, in vista della chiusura definitiva, il 15 gennaio 2020, della discarica di Colleferro. Subito dopo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'operatività dello stesso. Infine, Ama dovrà provvedere agli allestimenti per la messa in esercizio delle trasferenze entro il 31 gennaio del 2020. L'amministratore unico della municipalizzata capitolina dei rifiuti, Stefano Zaghis, si è impegnato a bandire la gara europea per il trasporto all'estero dei rifiuti di Roma: a questo scopo oggi ci sarà una riunione con Invitalia (che aiuterà l'Ama a costruire questa procedura).

Al più tardi, nello stesso giorno la municipalizzata dovrebbe fornire le due aree dove realizzare altrettante stazioni di trasferenza. Intanto, dopo una decina di giorni di chiusura, ha riaperto la discarica di Colleferro. L'impianto di smaltimento di Lazio Ambiente ha ripreso ad accogliere i camion martedì pomeriggio e ieri è tornato a funzionare a pieno regime. Roma può quindi tornare a tirare un piccolo sospiro di sollievo nella gestione del suo ciclo dei rifiuti e lo stesso vale per Civitavecchia, che ospita la discarica di Fosso di Crepacuore dove, dopo l'ordinanza di Virginia Raggi, era stato disposto l'invio di 1000 tonnellate al giorno di scarti e fos del trattamento dei rifiuti indifferenziati della Capitale.

Ora quell'impianto non servirà più a Roma (se non per quelle 300 tonnellate al giorno già contrattualizzate in passato). Grazie alla riapertura dell'impianto di Colleferro, Ama potrà tornare a mandare a trattamento fuori dai confini della città tutti quei rifiuti talquali che il suo tmb di Rocca Cencia e i due di Malagrotta (che hanno ripreso da fine mese a lavorare 1250 tonnellate al giorno) non sono in grado di trattare per insufficienza di capacità.

Giovedì 5 Dicembre 2019

