Scivoli rotti, corde usurate, giochi fatiscenti, buche e tutto intorno degrado. E' così che appare oggi villa Balestra, parco nel quartiere dei Parioli, abbandonato all'incuria ma soprattutto insicuro e pericoloso per i bambini. La denuncia arriva dall'attrice Nicoletta Romanoff, mamma di una bimba che proprio ieri, a causa di uno scivolo guasto, ha avuto un incidente. Che schifo!!! Mia figlia si è appena fatta male a causa dello scivolo rotto. Qui è tutto fatiscente: cavallucci, casette, pareti per arrampicarsi, si sfoga l'attrice che ha raccontato così, postando alcuni video, la disavventura vissuta in prima persona.

«Siamo a Villa Balestra, cuore dei Parioli - continua - e ovviamente i giochi sono tutti rotti, ci sono buche per terra, i bambini dovrebbero giocare in un posto così?».«Mia figlia voleva giocare allo scivolo, ovviamente si è appoggiata alla barra che però era staccata, è caduta e si è fatta male a una gamba». E ancora: «Questi sono i parchi di Roma? Questo parco è scandaloso, lasciato lì, allo stato brado. Il giardino tenuto come se fosse una giungla».

«Tutto è distrutto - dice Nicoletta - ma il parco è aperto così i bambini possono giocare e farsi male. Non mi sembra che al Comune di Roma interessi molto». I video effettuati da Nicoletta Romanoff, poi pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram, documentano le pessime condizioni dell'area giochi per bambini nel quartiere in cui vive.

«Viste le lamentele di centinaia di altre mamme - racconta ancora - ho deciso di postare un altro video taggando il Comune di Roma». Una voce che si unisce dunque al coro di tante altre mamme che da tempo lamentano le condizioni di abbandono in cui versa il parco. E fa eco a tanti altri vip che, a più riprese, denunciano il degrado della città. Solo per citarne alcuni, Elena Santarelli, che di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con un cassonetto strabordante di rifiuti.

E Rita Dalla Chiesa, con la sua foto denuncia di un marciapiede impercorribile perché stracolmo di spazzatura. Parcheggio la macchina e trovo due topi morti. Il marciapiede è ridotto.

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

