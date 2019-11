Flavia Scicchitano

Scarcerazione o, in subordine, gli arresti domiciliari. È la richiesta avanzata alla Corte d'appello di Roma dai difensori di Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane e figura-chiave nel maxiprocesso al Mondo di Mezzo (insieme all'ex Nar Massimo Carminati). Dopo la decisione della Cassazione, che il 22 ottobre scorso ha fatto cadere l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, la difesa di Buzzi, condannato in secondo grado a 18 anni e 4 mesi, passa all'attacco e deposita un'istanza per chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto.

Come previsto dalla Sprema Corte, per Buzzi, attualmente detenuto nel carcere di Tolmezzo, i giudici di Appello dovranno rideterminare la pena. Nell'istanza il collegio difensivo di Buzzi afferma che alla luce della decisione della Cassazione il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imprenditore, in carcere dal dicembre 2014, non potrà non subire un sensibile ridimensionamento rispetto a quanto determinato dal tribunale e dalla Corte di Appello. Per i ricorrenti è ragionevolmente pronosticabile che la pena complessiva irrogabile potrà essere contenuta in una misura assai prossima alla metà di quella sino ad oggi determinata. In altri termini Buzzi ha un presofferto sufficiente, secondo i difensori, a sollecitare un'immediata scarcerazione o, in secondo luogo, gli arresti domiciliari.

Nei prossimi giorni, quindi, la Corte d'Appello dovrà decidere in merito all'istanza. La partita, invece, sul ricalcolo della pena si aprirà nei primi mesi del prossimo anno. Solo dopo che la Suprema Corte abbia depositato le motivazioni della sentenza. La decisione della Cassazione ha, comunque, prodotto effetti anche per le carcerazioni. In 9 sono entrati in carcere in applicazione della legge Spazzacorrotti', approvata il 31 gennaio scorso e che introduce misure per il contrasto dei reati contro la pubblica

amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Tra gli arrestati l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina Mirko Coratti che deve scontare una pena residua di 3 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione e l'ex presidente del X Muinicipio Andrea Tassone per una residua di 3 anni, 11 mesi e 16 giorni.

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA