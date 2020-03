Flavia Scicchitano

Sarà Roberto Gualtieri ad occupare il seggio alla Camera lasciato vacante da Paolo Gentiloni dopo la nomina a commissario europeo. L'attuale ministro dell'Economia, candidato del centrosinistra (appoggiato da PD, +Europa, Leu e Italia Viva), ha battuto - staccando di tanto - i sei avversari alle elezioni suppletive di Roma. Indietro Maurizio Leo, sostenuto dal centrodestra (Lega, Fdi, Fi e Udc), avvocato cassazionista, ex parlamentare di An ed ex assessore al Bilancio di Roma, e Rossella Rendina, attivista del Movimento 5 Stelle.

A contendersi lo scranno di Montecitorio erano in corsa anche Marco Rizzo (Partito Comunista), Mario Adinolfi (Popolo della Famiglia), Luca Maria Lo Muzio Lezza (Volt) ed Elisabetta Canitano (Potere al Popolo). L'ex presidente del Consiglio ha lasciato la Camera dei deputati per volare a Bruxelles come commissario europeo agli Affari economici nel nuovo esecutivo comunitario guidato dalla tedesca Ursula Von der Leyen. Gentiloni è stato eletto con l'uninominale e, avendo lasciato il suo collegio privo di rappresentanza parlamentare, secondo quanto previsto dal sistema elettorale si è proceduto a un nuovo voto.

Nonostante le iniziali preoccupazioni alle elezioni nel collegio uninominale 1 della XV circoscrizione Lazio 1, per cui erano chiamati a votare circa 185 mila cittadini residenti nel centro di Roma, la partecipazione non è stata bassa come si temeva. Nelle 218 sezioni della capitale l'affluenza alle urne si è attestata al 17,66%. La domenica ecologica con il blocco del traffico alle auto (erano previste deroghe per gli elettori muniti di tessera elettorale), il brutto tempo e la paura di contagio da coronavirus non hanno infatti disincentivato i romani. Gualtieri, politico, storico e accademico romano, ex deputato europeo del Pd, seppure appoggiato dal centrosinistra ha corso senza insegne di partito, bensì con un simbolo creato per l'occasione: sfondo rosso, la scritta Roma con Gualtieri e due strisce bianche e verdi.

Il voto di ieri è anche un primo test per i partiti in vista delle prossime elezioni comunali nel 2021. Il Collegio Roma 1 è storicamente - e al momento resta - roccaforte del centrosinistra.

