Flavia Scicchitano

Rovistano nella spazzatura riversa in strada, si muovono in branco, cuccioli e adulti, in cerca di cibo e rifiuti. Dall'Aurelio, a Gregorio VII, alla Cassia, a Monte Mario è invasione dei cinghiali nella Capitale, dove ormai non passa giorno senza che qualcuno avvisti gli animali scorrazzare indisturbati, con grandi rischi per i cittadini. L'ultimo avvistamento risale a venerdì scorso quando un branco di 3 cinghiali è stato individuato nella notte davanti al supermercato Cts, in via Cassia, vicino piazza Giuochi Delfici, a un passo dal parco dell'Insugherata. Proprio lì gli animali erano comparsi anche il sabato precedente, in piena mattinata, scatenando panico e tensione tra le famiglie intente a fare la spesa. La settimana scorsa, invece, un altro branco a quattro zampe è stato immortalato a grufolare tra i bidoni in via della Cava Aurelia; altri cinghiali passeggiavano addirittura vicino a un parco giochi per bambini. Nella stessa zona qualche giorno prima 8 cinghiali erano a spasso nel traffico di via Gregorio VII, nei pressi di Villa Pamphilj.

Lunedì scorso, nella notte, è toccato ai residenti di via Patetta, zona metro Cornelia: un video mostra un cinghiale che, sceso probabilmente dal Parco del Pineto, si incammina tra le auto in direzione Valle Aurelia. E, ancora, un video sul gruppo Facebook del Comitato Aurelio Roma XIII mostra 9 cinghiali, mamma e 8 cuccioli, a passeggio in via Schupfer: «Vergogna inaudita, Roma è ridotta a una giungla, in uno stato pietoso mai visto prima», il commento social.

Il 20 settembre, invece, durante il voto per il referendum, un gruppo di 5 ungulati si è presentato al seggio di via Giuseppe Taverna. La scena è stata postata sui social da Giorgio Carra, consigliere Pd del I Municipio. Ma l'elenco è ancora lungo: 10 cinghiali all'ingresso del condominio dell'Olgiatella in via della Camilluccia; 6 cinghiali intenti a consumare un pasto tra i cassonetti di via Panattoni; 8 cinghiali nel parco di Proba Petronia alla Balduina. «Le strade sono invase dai rifiuti, fa paura scendere la sera per gettare la spazzatura», denunciano i residenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

