Flavia Scicchitano Roma sprofonda sulla raccolta differenziata. La Capitale d'Italia

Roma sprofonda sulla raccolta differenziata. La Capitale d'Italia si posiziona infatti 89esima tra le città italiane più verdi, nel fondo classifica, secondo il rapporto Ecosistema urbano 2019 di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato sul Sole24ore col patrocinio del ministero dell'Ambiente.

La ricerca è basata sui dati del 2018 elaborati su 18 parametri e 5 macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente. La migliore in Italia è Trento, seguita da Mantova e Bolzano. Milano si piazza 32esima. Ecco nel dettaglio cosa funziona e cosa no nella città eterna. Tra le poche voci dove Roma spicca ci sono il rapporto tra passeggeri del trasporto pubblico e abitanti e l'offerta del tpl calcolata come rapporto tra chilometri percorsi annualmente dal complesso delle vetture divisi per abitanti. In entrambe queste voci Roma si piazza al quarto posto su 104 città. Il terzo miglior risultato è quello legato all'uso efficiente del suolo: qui Roma si piazza in 11esima posizione. Capitale al 34esimo posto anche nella classifica sull'ozono e sul tasso di motorizzazione calcolato come numero di auto ogni 100 abitanti.

Le buone notizie finiscono qua. Roma si piazza solo al 56esimo posto per numero di alberi e sprofonda in altre categorie: è al 72esimo posto sulla raccolta differenziata (secondo i dati sarebbe addirittura in calo dal 44,3% dello scorso anno al 43,9% di quest'anno a fronte della prima città d'Italia, Ferrara, con l'85,9%. Peggio di Roma Frosinone, 92, e Latina, 98), al 85esimo per la produzione di rifiuti urbani, al 76esimo per il verde urbano, al 79esimo per isole pedonali, e risulta addirittura fuori classifica per mancanza di dati sul solare-fotovoltaico. Quanto alla qualità dell'aria Roma è al 70esimo posto per la concentrazione media di Pm10 (l'aria più pulita in Italia si respira a Massa) e 96esimo per biossido d'azoto. Nella macroarea acqua, Roma si piazza al 63esimo per la dispersione idrica (seppur in netto miglioramento rispetto all'anno scorso quando era 103esima). E poi al 77esimo per consumi idrici domestici e 80 per capacità di depurazione.

La Capitale si piazza circa a metà classifica (al 59esimo posto) per il numero di incidenti sulle strade (le città più sicure d'Italia da questo punto di vista sono Benevento, Catanzaro ed Isernia) e solo al 82esimo per numero di piste ciclabili. In questa classifica spiccano in testa Reggio Emilia, Mantova e Cremona.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

