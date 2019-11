Flavia Scicchitano

Roma sprofonda in una lunga sequenza di buche. E per adesso l'unica cosa da fare è incrociare le dita sperando che la prossima pioggia non sgretoli l'asfalto della città. Nubifragi e temporali che si abbattono sulla capitale sono ormai in grado di sfaldare le strade. Le buche già esistenti si allargano e nuovi crateri si moltiplicano di quartiere in quartiere, arrivando a raggiungere diametro e profondità di diversi metri. E a farne le spese sono i romani. Dall'amministrazione capitolina però, ci sono novità in arrivo. Il vertice che si è tenuto ieri in Campidoglio per fare il punto sull'emergenza buche ha infatti portato a un risultato: lo stanziamento straordinario di 4 milioni di euro per sistemare l'asfalto romano.

Oggi, intanto, siamo di nuovo punto e a capo: il maltempo incombe e le buche torneranno a tormentare automobilisti, motociclisti e pedoni. Disagi che si sommano a circolazione rallentata, traffico in tilt, tombini otturati dalle foglie, allagamenti, strade chiuse e smottamenti del terreno. L'allarme non risparmia nessun quartiere della città: Trionfale, Monteverde, Ostia, Casilina, Salaria, Ardeatina, Cassia, Centocelle, Cristoforo Colombo sono completamente dissestate. Le vie di Balduina, Primavalle, Esquilino, Nomentana, Prati sono crivellate di nuovi solchi. E anche il centro storico è affossato dal problema voragini. Intanto sulle strade di Roma si rischia la vita. Gli incidenti, senza esagerare, sono all'ordine del giorno. Le crepe del terreno, coperte dall'acqua piovana diventano trappole killer.

Gomme squarciate, semiassi spaccati, cerchioni e ammortizzatori danneggiati sono solo alcuni dei più classici imprevisti. Per il resto, lungo le arterie della capitale, è un continuo di sterzate improvvise e tamponamenti con seri pericoli per l'incolumità dei viaggiatori. Se, infatti, sono tantissimi gli automobilisti quotidianamente alle prese con carri attrezzi e gommisti, sono altrettanti i centauri che, sfrecciando per la città a bordo delle due ruote, perdono il controllo del mezzo finendo per terra con conseguenze più o meno gravi. E anche per i pedoni non va meglio. Marciapiedi dissestati e crepe dell'asfalto mietono vittime anche tra chi passeggia: fratture e slogature sono l'incubo dei cittadini più anziani.

