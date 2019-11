Flavia Scicchitano

Rogo nella notte alla Pecora Elettrica, caffetteria e libreria dichiaratamente anti-fascista di via delle Palme, a Centocelle. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 danneggiando completamente gli interni del locale, alla vigilia della sua riapertura. La libreria avrebbe infatti dovuto riaprire oggi, dopo mesi di chiusura dovuti a un altro incendio di origine dolosa che la notte del 25 aprile scorso bruciò il locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Casilina e i Vigili del fuoco.

Mentre sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'incendio non si esclude la pista dolosa. All'interno della libreria sarebbero infatti state trovate tracce di liquido infiammabile. I responsabili sarebbero entrati all'interno forzando la saracinesca. La Procura di Roma procederà all'apertura formale di un fascicolo di indagine prevedibilmente per il reato di incendio doloso. «Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto. Non siamo ancora in grado di quantificare i danni ma non sarà possibile riaprire - afferma Danilo, uno dei proprietari - Noi non ce la facciamo. Ora la risposta deve arrivare da altre parti».

La libreria era stata ristrutturata grazie a una raccolta fondi del quartiere, che ora è di nuovo sotto shock: solo il 9 ottobre un altro incendio doloso aveva distrutto la pinseria Cento55, a 30 metri di distanza, portando a tre il numero dei roghi appiccati nella zona. E ieri sera i cittadini sono scesi in strada per una passeggiata di autodifesa del quartiere. «Siamo sotto attacco, qualcuno ci aiuti - dicono - Chiediamo più controlli e illuminazione. Qui alle 20 c'è il coprifuoco. Cosa si aspetta? Che scappi il morto?».

«Le intimidazioni dei vigliacchi non potranno mai prevalere su cultura e democrazia - afferma Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte - Invito tutti a donare un libro alla Pecora Elettrica per riempirla di nuovo di volum». «Bruciare una libreria è un atto intollerabile. Il 15 novembre si riunirà in Prefettura a Roma il comitato per l'ordine e la sicurezza per Centocelle e per questa strada», ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, in visita al locale. «Inquietante l'ennesimo rogo. Si faccia subito chiarezza», ha commentato la sindaca Virginia Raggi.

