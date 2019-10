Flavia Scicchitano

Rispettare le prestazioni indispensabili. E per quanto riguarda l'Ama: una pronta riattivazione della raccolta dei rifiuti anche con turni straordinari. Il presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro-Passarelli lancia un appello ai sindacati, in vista dell'agitazione che venerdì prossimo bloccherà la città.

Il 25 ottobre saranno infatti i dipendenti di tutte le 18 aziende municipalizzate del Comune (da Atac ad Ama, a Farmacap, Roma Metropolitane, Roma Multiservizi e Zètema) ad incrociare le braccia per chiedere il risanamento delle società partecipate, il miglioramento della qualità dei servizi e la salvaguardia dei lavoratori. Trasporti, rifiuti, scuole, mense, pulizie, farmacie e sportelli sociali saranno dunque a rischio.

«Le organizzazioni sindacali si adoperino per il pieno rispetto delle prestazioni indispensabili poste dalla legge a contemperamento dei diritti costituzionali degli utenti - ha richiesto il Garante - Con riferimento ad Ama, che ha invitato i cittadini a tenere in casa i rifiuti nel fine settimana, si richiama la pronta riattivazione del servizio da assicurare subito dopo la fine dello sciopero, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario». Lo sciopero, proclamato da Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma e Rieti e Uil Roma e Lazio all'indomani delle dimissioni in blocco del cda di Ama e dopo il profilarsi della messa in liquidazione di Roma Metropolitane, sarà di 24 ore, salve le fasce di garanzia. Risultato: la paralisi della città tra sportelli pubblici chiusi, rifiuti abbandonati in strada, mancanza di personale e trasporto pubblico a singhiozzo. La protesta riguarderà, infatti, bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, oltre alle linee periferiche della Roma Tpl.

«È uno sciopero per Roma e non è a cuor leggero - afferma il sindacalista della Cgil, Natale Di Cola - Siamo stufi di vivere nel degrado con servizi scadenti e dipendenti che lavorano in condizioni umilianti, con violenze su operatori Atac e Ama». Dal Campidoglio l'assessore al Personale, Antonio De Santis: «Gli scioperi generali bloccano un'intera città e devono fondarsi su rivendicazioni strutturali. Tentare di bloccare una città non giova ai cittadini». L'appuntamento è per il 25 ottobre alle 10 in Piazza del Campidoglio.

