Flavia Scicchitano

Risorse ai nidi e alle scuole dell'infanzia per la outdoor education. Il Campidoglio ha erogato ai Municipi i fondi aggiuntivi per gli interventi manutentivi e di adeguamento tecnico-normativo delle strutture: 5 milioni di euro per le scuole dell'infanzia e 1 milione per i nidi (di cui almeno 100mila euro a Municipio) destinati agli interventi sugli spazi esterni per la didattica. I progetti architettonici saranno realizzati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. Ogni Municipio potrà quindi destinare i fondi, già assegnati e spendibili, alla creazione di aree esterne riprogettate in modo specifico nell'ottica dell'outdoor education in almeno un nido e una scuola dell'infanzia di competenza. «Abbiamo visto quest'anno quanto sia importante per i bambini svolgere attività all'aperto. Con questi fondi vogliamo dare alle scuole un'ulteriore possibilità di dotarsi di spazi pensati per attività didattiche specifiche», dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Venerdì 9 Luglio 2021

