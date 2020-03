Flavia Scicchitano

Raffica di chiamate ai call center attivati per gestire l'epidemia da coronavirus. E il sistema dei numeri dedicati all'emergenza è da giorni in tilt. Se infatti sono tante le telefonate per segnalare sintomi sospetti o per richiedere soccorso, tante altre sono dirette ad ottenere chiarimenti e indicazioni sulla nuova normativa del governo.

Il decreto, che applica da ieri misure restrittive in tutta Italia per frenare il dilagare del Covid-19, ha creato dubbi e allarmismo tra i cittadini, che hanno iniziato ad intasare i centralini. «Posso uscire a fare la spesa?», avrebbe chiesto qualcuno. «Posso andare in farmacia?», avrebbero domandato altri. E così ieri mattina al numero di emergenza Nue 112 di Roma sono arrivate circa duemila chiamate in due ore. Lo stesso per i numeri attivati da Regione Lazio e ministero della Salute.

«Sono arrivate segnalazioni che sia il numero verde della Regione Lazio sia il 1500 risultano spesso occupati o sovraccaricati - ha affermato il consigliere capitolino Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier) - Su questo ho sollecitato anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dovremmo vederci venerdì in capigruppo e chiederò notizie».

«Tutti i cittadini sono invitati a utilizzare il numero verde 800118800, attivato dalla Regione Lazio per l'emergenza Covid-19, e il numero 112, attivo su Roma e Provincia, solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie - spiega la Regione - Per avere informazioni utili sul decreto regionale e sulle disposizioni da seguire è possibile consultare il sito regione.lazio.it e i canali social».

Intanto sono 19 i nuovi casi di positività al coronavirus nella territorio regionale registrati ieri dalle Asl di Roma e delle altre province. Tre nuovi casi positivi sono stati riscontrati nella Asl Roma 1, un nuovo caso nella Asl Roma 4 e cinque nuovi casi positivi nella Asl Roma 6. Nessun nuovo caso nelle Asl 2, 3 e 5. Nelle altre province della Regione, invece, sono due i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati alla Asl di Latina, dove è deceduto un uomo di 83 anni all'ospedale Goretti arrivato da Risa di Cassino. Sono cinque i nuovi casi positivi accertati nella Asl di Frosinone. Tre quelli nella Asl di Viterbo. Nessun nuovo caso positivo nella Asl di Frosinone.

