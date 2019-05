Flavia Scicchitano

Prime denunce per le proteste avvenute nei giorni scorsi a Casal Bruciato, alla periferia est di Roma, contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di nomadi. Nel mirino anche il ragazzo che martedì pomeriggio ha urlato «ti stupro» a una donna rom che passava con la bambina.

D.C., simpatizzante di Casapound, è stato denunciato dalla Digos. Avrebbe partecipato a diverse iniziative e proteste organizzate dal movimento di destra, sui suoi profili social anche post negazionisti come quello con la foto di Hitler con l'agghiacciante scritta: Ma quale Olocausto? So morti tutti de' epilessia. Identificati e denunciati anche coloro che hanno insultato con frasi razziste la famiglia. Ma gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare con esattezza tutti i responsabili: visionati alcuni filmati e acquisite varie testimonianze, chiederanno ai magistrati di procedere con le prime iscrizioni sul registro degli indagati per i reati di violenza privata, minacce e istigazione all'odio razziale.

Intanto nella palazzina di via Satta la famiglia Omerovic tiene duro. Davanti al portone sono spariti i gazebo con le bandiere tricolore e l'area è presidiata da forze di polizia e due blindati. «Va meglio, sono uscito a fare colazione al bar ma non so dopo come andrà, vedremo nei prossimi giorni. Ho aspettato tanto tempo per questa casa e devo rimanere qui - ha detto Imer, capofamiglia del nucleo assegnatario della casa - Siamo molto preoccupati, mia figlia di 3 anni non dorme da quattro giorni. L'altra di 9 anni ha avuto il panico».

