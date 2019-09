Flavia Scicchitano

Pietro Calabrese ai Trasporti al posto di Linda Meleo, che viene spostata ai Lavori Pubblici al posto di Margherita Gatta. Veronica Mammì alle Politiche sociali al posto di Laura Baldassarre. Valentina Vivarelli alle Politiche abitative e Patrimonio, al posto di Rosalba Castiglione.

La delega alla Roma Semplice dell'ex assessore Flavia Marzano torna invece alla Raggi. Dopo mesi di rumors, Virginia Raggi procede al rimpasto di giunta, innescando quella che la stessa sindaca ha definito la fase 2. L'ordinanza firmata per ridistribuire le deleghe ha l'obiettivo di rafforzare politicamente l'esecutivo capitolino: di fatto ad uscire dalla squadra sono i cosiddetti tecnici, quattro donne, per fare posto ad assessori di estrazione politica.

Saranno dunque la casa, i trasporti, i lavori stradali e la solidarietà sociale i temi da affrontare con più urgenza, facendo leva sui tre neo assessori, tutti fedelissimi della sindaca: Pietro Calabrese e Valentina Vivarelli, consiglieri comunali M5s, alla guida delle Commissioni Mobilità e Patrimonio, e Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali al municipio VII. «La città ci sta chiedendo di metterci la faccia», ha commentato Calabrese.

«Sono convinta - ha aggiunto Vivarelli - che riusciremo a lavorare insieme per il bene di questa città come abbiamo sempre fatto». «Affronteremo questa nuova esperienza come una squadra. Siamo pronti per questa nuova avventura», ha detto Mammì. I quattro nuovi assessori arrivano dopo le recenti nuove entrate rappresentate da Antonio De Santis, nominato la scorsa primavera con la delega del Personale, e Laura Fiorini, entrata in giunta pochi giorni fa con la delega al Verde.

Prima di loro erano entrati ed usciti dalla giunta singoli assessori in specifiche caselle: all'Ambiente si erano succedute Pinuccia Montanari e Paola Muraro; al Bilancio Marcello Minenna, Andrea Mazzillo, con la parentesi di 24 ore di Raffaele De Dominicis, per arrivare all'attuale Gianni Lemmetti; andarono via dall'Urbanistica Paolo Berdini, dalle Partecipate Massimo Colomban e Alessandro Gennaro e dal Commercio e Turismo Adriano Meloni. Resta da vedere quanto tempo ci sarà per mettere in pratica questa fase due, visto l'appuntamento con le urne ad inizio 2021.

riproduzione riservata ®

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA